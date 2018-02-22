Футболісти "Динамо" Мбокані та Самбрано пропустять матч з ФК "АЕК"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Головний тренер київського “Динамо” Олександр Хацкевич розповів щодо ситуації з гравцями свого колективу перед матчем у відповідь з грецьким “АЕКом”. Про це інформує прес-служба “Динамо”, передає УНН.
“У Гармаша, Гонсалеса і Шапаренка пошкодження виявилися незначними. Вже вчора вони працювали у загальній групі, і вже готуються до гри. Що стосується Піварича, ще не минув термін його відновлення, аби він міг готуватися до гри. Він сьогодні братиме участь у передігровому тренуванні, але це буде для нього лише перше тренування з командою”, — розпочав Хацкевич.
За словами білоруського фахівця двоє легіонерів клубу не допоможуть у грі з афінською командою.
“Мбокані в понеділок пройшов медобстеження, яке підтвердило, що травма не дає йому можливості працювати в загальній групі. З понеділка він працює за індивідуальною програмою. За словами лікарів, два-три тижні ми його не побачимо у загальній групі. Те пошкодження, яке у нього було, виявилося досить серйозним. Стосовно Карлоса Самбрано, то як тільки він буде готовий, він з’явиться на футбольному полі. Зараз він активно тренується в дворазовому режимі. До гри з „АЕКом“ він точно не готується”, — додав наставник “біло-синіх”.
Нагадаємо, що перший поєдинок в Афінах завершився нічиєю 1:1.