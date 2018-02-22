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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60375 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72979 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75855 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106454 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100150 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104427 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111418 просмотра

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Футболисты "Динамо" Мбокани и Самбрано пропустят матч с ФК "АЭК"

Футболисты "Динамо" Мбокани и Самбрано пропустят матч с ФК "АЭК"

Киев  •  УНН

 • 11862 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Главный тренер киевского “Динамо” Александр Хацкевич рассказал о ситуации с игроками своего коллектива перед ответным матчем с греческим “АЕК”. Об этом сообщает пресс-служба “Динамо”, передает УНН.

“У Гармаша, Гонсалеса и Шапаренко повреждения оказались незначительными. Уже вчера они работали в общей группе, и уже готовятся к игре. Что касается Пиварича, еще не истек срок его восстановления, чтобы он мог готовиться к игре. Он сегодня примет участие в предигровой тренировке, но это будет для него лишь первая тренировка с командой”, — начал Хацкевич.

По словам белорусского специалиста двое легионеров клуба не помогут в игре с афинской командой.

“Мбокани в понедельник прошел медобследование, которое подтвердило, что травма не дает ему возможности работать в общей группе. С понедельника он работает по индивидуальной программе. По словам врачей, две-три недели мы его не увидим в общей группе. То повреждения, которое у него было, оказалось достаточно серьезным. Относительно Карлоса Самбрано, то как только он будет готов, он появится на футбольном поле. Сейчас он активно тренируется в двухразовом режиме. К игре с „АЕК“ он точно не готовится”, — добавил наставник" бело-синих ".

Напомним, что первый поединок в Афинах завершился ничьей 1:1.

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