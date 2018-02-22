Футболисты "Динамо" Мбокани и Самбрано пропустят матч с ФК "АЭК"

“У Гармаша, Гонсалеса и Шапаренко повреждения оказались незначительными. Уже вчера они работали в общей группе, и уже готовятся к игре. Что касается Пиварича, еще не истек срок его восстановления, чтобы он мог готовиться к игре. Он сегодня примет участие в предигровой тренировке, но это будет для него лишь первая тренировка с командой”, — начал Хацкевич.

По словам белорусского специалиста двое легионеров клуба не помогут в игре с афинской командой.

“Мбокани в понедельник прошел медобследование, которое подтвердило, что травма не дает ему возможности работать в общей группе. С понедельника он работает по индивидуальной программе. По словам врачей, две-три недели мы его не увидим в общей группе. То повреждения, которое у него было, оказалось достаточно серьезным. Относительно Карлоса Самбрано, то как только он будет готов, он появится на футбольном поле. Сейчас он активно тренируется в двухразовом режиме. К игре с „АЕК“ он точно не готовится”, — добавил наставник" бело-синих ".

Напомним, что первый поединок в Афинах завершился ничьей 1:1.