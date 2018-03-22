Футболісти Девіч, Гусєв і Едмар пішли на тренерські курси

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Ряд екс-футболістів збірної України та інших гравців розпочали підготовку на тренерських курсах, повідомляє УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2”.

Зоряна група учнів на 70 відсотків складається з футболістів, які до сих пір грають. Однак у більшості з них влітку контракти добігають кінця. Тому, щоб не упустити момент, футболісти вже думають про найближче майбутнє.

До когорти спортсменів, які вирішили пройти курси став футболіст київського “Динамо” Олег Гусєв, ФК “Кайсеріспор” Олександр Кучер, нападник “Вадуца” Марко Девіч, Желько Любенович, Гуменюк, Ярмаш, Едмар та інші.

“Я не дарма приїхав на навчання. На даний момент у мене є бажання залишитися у футболі. Думаю, для мене буде краще залишитися в цій сфері”, — заявив Девіч.

Примітно, що прочитати лекцію і поділитися власним досвідом з майбутніми тренерами приїхав в Україну представник УЄФА — Даріуш Пасьєка.

Зазначено, що крім теоретичних занять футболістів чекає і практична складова. Одержувати відповідні навички вони будуть на базі в Щасливому під Києвом. А випуск зоряної групи має відбутися в листопаді 2018-го року.

Як повідомляв УНН, ФФУ вручила 25 тренерських ліцензій найвищої категорії.

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