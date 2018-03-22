Футболисты Девич, Гусев и Эдмар пошли на тренерские курсы

Звездная группа учеников на 70 процентов состоит из футболистов, которые до сих пор играют. Однако в большинстве из них летом контракты подходят к концу. Поэтому, чтобы не упустить момент, футболисты уже думают о ближайшем будущем.

В число спортсменов, решивших пройти курсы стал футболист киевского “Динамо” Олег Гусев, ФК “Кайсериспор” Александр Кучер, нападающий “Вадуца” Марко Девич, Желько Любенович, Гуменюк, Ярмаш, Эдмар и другие.

“Я не зря приехал на учебу. На данный момент у меня есть желание остаться в футболе. Думаю, для меня будет лучше остаться в этой сфере”, - заявил Девич.

Примечательно, что прочитать лекцию и поделиться собственным опытом с будущими тренерами приехал в Украину представитель УЕФА — Дариуш Пасьека.

Отмечено, что помимо теоретических занятий футболистов ждет и практическая составляющая. Получать соответствующие навыки они будут на базе в Счастливом под Киевом. А выпуск звездной группы должно состояться в ноябре 2018 года.

Как сообщал УНН, ФФУ вручила 25 тренерских лицензий высшей категории.