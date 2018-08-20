Футболіста "Динамо" визнали кращим гравцем останнього туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга обрала ім'я найкращого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 5-го туру чемпіонату УПЛ, інформує УНН з посиланням на сайт Ліги.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Динамо” Віктор Циганков, який у матчі з “Олександрією” забив єдиний м’яч. Він на один бал випередив нападника “Ворскли” Владислава Кулача.
Відзначимо, що переможець визначався спеціальною експертною радою до якої увійшли: Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Артур Валерко, Віктор Грачов, Олександр Денисов.
Як повідомляв УНН, кращим гравцем 4-го туру було оголошено українця Марлоса.