Футболиста "Динамо" признали лучшим игроком последнего тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, который в матче с "Александрией" забил единственный мяч. Он на один балл опередил нападающего "Ворсклы" Владислава Кулача.

Отметим, что победитель определялся специальной экспертным советом в которую вошли: Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов.

Как сообщал УНН, лучшим игроком 4-го тура был объявлен украинец Марлос.