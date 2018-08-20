Футболиста "Динамо" признали лучшим игроком последнего тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Украинская Премьер-Лига выбрала имя лучшего футболиста из всех, принявших участие в матчах 5-го тура чемпионата УПЛ, информирует УНН со ссылкой на сайт Лиги.
По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, который в матче с "Александрией" забил единственный мяч. Он на один балл опередил нападающего "Ворсклы" Владислава Кулача.
Отметим, что победитель определялся специальной экспертным советом в которую вошли: Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов.
Как сообщал УНН, лучшим игроком 4-го тура был объявлен украинец Марлос.