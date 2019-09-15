Футболіст Зінченко зазнав першої в кар'єрі поразки в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У п'ятому турі Англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" футболіста національної збірної України Олександра Зінченка на виїзді зустрічався з "Норвіч Сіті", повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Українець вийшов у стартовому складі гостей і відіграв повний поєдинок, який закінчився першою в сезоні поразкою його команди з рахунком 2:3.
За даними Squawka Football, ця поразка виявилася для українця першою за усі часи його виступів за "МС" в АПЛ.
Зауважимо, після п’яти турів, маючи в активі 10 очок, "міщани" посіли другу сходинку в турнірній таблиці АПЛ.
Додамо, що в цьому сезоні Зінченко зіграв у складі "містян" шість матчів.