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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 49914 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109899 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101787 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108968 просмотра

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Футболист Зинченко потерпел первое в карьере поражение в АПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. В пятом туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко на выезде встречался с "Норвич Сити", сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Украинец вышел в стартовом составе гостей и сыграл полный поединок, который закончился первой в сезоне поражением его команды со счетом 2:3.

По данным Squawka Football, это поражение оказалось для украинца первой за все время его выступлений за "МС" в АПЛ.

Заметим, после пяти туров, имея в активе 10 очков, "горожане" заняли второе место в турнирной таблице АПЛ.

Добавим, что в этом сезоне Зинченко сыграл в составе "горожан" шесть матчей.

Украинские Национальные Новости

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