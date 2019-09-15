Футболист Зинченко потерпел первое в карьере поражение в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В пятом туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко на выезде встречался с "Норвич Сити", сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Украинец вышел в стартовом составе гостей и сыграл полный поединок, который закончился первой в сезоне поражением его команды со счетом 2:3.
По данным Squawka Football, это поражение оказалось для украинца первой за все время его выступлений за "МС" в АПЛ.
Заметим, после пяти туров, имея в активе 10 очков, "горожане" заняли второе место в турнирной таблице АПЛ.
Добавим, что в этом сезоне Зинченко сыграл в составе "горожан" шесть матчей.