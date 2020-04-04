Футболіст збірної України: перенесення Євро, можливо, зробить нас сильнішими
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Захисник збірної України та бельгійського "Брюгге" Едуард Соболь розповів, як відреагував на перенесення Євро-2020. Про це Соболь розповів в інтерв'ю УАФ, передає УНН.
“Я думаю, що всі хлопці дуже чекали фінального турніру й дуже хотіли зіграти на Євро. Але в ситуації, що склалася, напевно, перенести чемпіонат було правильним рішенням, щоб швидше зупинити цю пандемію. Зараз здоров’я на першому місці, а перенесення Євро, можливо, зробить нас у чомусь сильнішими, й ми зможемо додати за рік в деяких компонентах, на які вкажуть тренери збірної. Але вже й зараз можна сказати, що Андрій Шевченко провів великий обсяг роботи, з ним команда досягла прогресу й виконала головне завдання у відбірному циклі”, — заявив Соболь.
Крім того, українець прокоментував рішення футбольної влади Бельгії достроково завершити чемпіонат.
“Звичайно, хочеться швидше повернутися до своєї улюбленої справи. Днями футбольна влада Бельгії прийняла рішення достроково завершити чемпіонат. Зі спортивної точки зору це складне рішення, але нам, гравцям, не варто його обговорювати”, — додав Соболь.
Зазначимо, в активі Соболя три зіграні матчи за збірну України у відборі на Євро-2020.