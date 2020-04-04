Футболист сборной Украины: перенос Евро, возможно, сделает нас сильнее

“Я думаю, что все ребята очень ждали финального турнира и очень хотели сыграть на Евро. Но в сложившейся ситуации, наверное, перенести чемпионат было правильным решением, чтобы быстрее остановить эту пандемию. Сейчас здоровье на первом месте, а перенос Евро, возможно, сделает нас в чем-то сильнее, и мы сможем добавить за год в некоторых компонентах, на которые укажут тренеры сборной. Но уже и сейчас можно сказать, что Андрей Шевченко провел большой объем работы, с ним команда достигла прогресса и выполнила главную задачу в отборочном цикле”, — заявил Соболь.

Кроме того, украинец прокомментировал решение футбольной власти Бельгии досрочно завершить чемпионат.

“Конечно, хочется быстрее вернуться к своему любимому делу. На днях футбольные власти Бельгии принял решение досрочно завершить чемпионат. Со спортивной точки зрения это сложное решение, но нам, игрокам, не стоит его обсуждать”, — добавил Соболь.

Отметим, в активе Соболя три сыграны матчи за сборную Украины в отборе на Евро-2020.