Футболіст Роналду очолив список найпопулярніших спортсменів 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Видання "ESPN" опублікувало список ста найпопулярніших спортсменів за підсумками минулого 2018 року, інформує УНН з посиланням на сайт американського видання.
У трійці кращих опинилися двоє футболістів – Кріштіану Роналду ("Ювентус") посів перший рядок, а Ліонель Мессі ("Барселона") став третім. Між ними опинився баскетболіст "Лейкерс" Леброн Джеймс.
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У топ-10 найбільшу чисельність займають футболісти: крім Роналду і Мессі, 4-й рядок зайняв Неймар. Ще по два тенісисти та баскетболісти опинилися в генерації – Роджер Федерер (6), Рафаель Надаль (8), Стеф Каррі (9).
Примітно, що рейтинг був складений на підставі гонорарів і рекламних доходів атлетів, їх популярності в соціальних мережах і пошуковику "Google".