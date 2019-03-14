Футболист Роналду возглавил список самых популярных спортсменов 2018 года

В тройке лучших оказались двое футболистов - Криштиану Роналду ( "Ювентус") занял первую строчку, а Лионель Месси ("Барселона") стал третьим. Между ними оказался баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс.

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В топ-10 наибольшую численность занимают футболисты: помимо Роналду и Месси, 4-ю строчку занял Неймар. Еще по два теннисиста и баскетболисты оказались в генерации - Роджер Федерер (6), Рафаэль Надаль (8), Стеф Карри (9).

Примечательно, что рейтинг был составлен на основании гонораров и рекламных доходов атлетов, их популярности в социальных сетях и поисковике "Google".