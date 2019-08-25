Футболіст Олексій Гай заявив про завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Півзахисник Олексій Гай оголосив про завершення професійної кар'єри. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
"Дорогі мої друзі, близькі, вболівальники! Як і в будь-якій справі є етап завершення. Ось і у мене настав момент завершення моєї професійної кар'єри гравця. (...) Я завжди був і буду відданий футболу. Грайте в футбол, любите футбол і отримуйте задоволення від гри. Побачимося на полях Європи!", - написав Гай.
Він також подякував своїм вчителям та партнерам.
Нагадаємо, цього літа Гай покинув футбольний клуб "Олімпік", отримавши статус вільного агента. Раніше центральний півзахисник також виступав за "Шахтар".