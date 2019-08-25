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Футболіст Олексій Гай заявив про завершення кар'єри

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Півзахисник Олексій Гай оголосив про завершення професійної кар'єри. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

"Дорогі мої друзі, близькі, вболівальники! Як і в будь-якій справі є етап завершення. Ось і у мене настав момент завершення моєї професійної кар'єри гравця. (...) Я завжди був і буду відданий футболу. Грайте в футбол, любите футбол і отримуйте задоволення від гри. Побачимося на полях Європи!", - написав Гай.

Він також подякував своїм вчителям та партнерам.

Нагадаємо, цього літа Гай покинув футбольний клуб "Олімпік", отримавши статус вільного агента. Раніше центральний півзахисник також виступав за "Шахтар".

Українські Національні Новини

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