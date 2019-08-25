Футболист Алексей Гай заявил о завершении карьеры

“Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Как и в любом деле есть этап завершения. Вот и у меня настал момент завершения моей профессиональной карьеры игрока. (...) Я всегда был и буду предан футболу. Играйте в футбол, любите футбол и получайте удовольствие от игры. Увидимся на полях Европы!”, — написал Гай.

Он также поблагодарил своих учителей и партнеров.

Напомним, этим летом Гай покинул футбольный клуб “Олимпик”, получив статус свободного агента. Ранее центральный полузащитник также выступал за “Шахтер”.