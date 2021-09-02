Футболіст “Динамо” Родрігес перейшов у французький клуб

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Люксембуржець проведе сезон 2021/2022 у французькій Лізі 1. Жерсон на правах оренди підписаний французьким клубом “Труа”.

Після стартових чотирьох турів “Труа” посідає останнє, 20-е місце в Лізі 1, набравши 1 очко. За підсумками минулого сезону “Труа” посів перше місце в Лізі 2, завдяки чому підвищився в класі.

Зауважимо, що Родрігес у нинішньому сезоні провів 3 офіційні матчі за “Динамо” (1 у стартовому складі).

Нагадаємо

Український нападник оформив дебютний гол за французьку команду.