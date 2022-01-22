Футбол: “Металіст” підсилився півзахисником збірної Еквадору
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Еквадорський півзахисник Хуан Рамон Касарес Севільяно підписав контракт із футбольним клубом “Металіст”. Про це інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
29-річний футболіст, в активі якого 22 матчі та 1 гол за збірну Еквадору, на батьківщині виступав за такі клуби, як “Норте Америка”, “Індепендьєнте” та “Барселона” (Гуаякіль).
Також Касарес грав за аргентинські “Рівер Плейт” та “Банфілд”, а останні шість сезонів провів у бразильській Серії, А, де захищав кольори “Атлетіко Мінейро”, “Корінтіанс” та “Флуміненсе”.
Сказано, що у “Металісті” Хуан Касарес виступатиме під номером 36.
Доповнення
“Металіст” з 53 очками в 20-ти турах є беззаперечним лідером Першої ліги України.