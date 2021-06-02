Футбол: колишній нападник збірної України покинув іспанську команду

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Рішення гравець прийняв після вильоту “Альбасете” із Сегунди. Уродженець Києва в своєму Facebook заявив, що не виправдав очікувань уболівальників, і попрощався з командою, персоналом і керівництвом клубу.

“Ось і закінчується прекрасна історія, яка тривала чотири чудових роки. Пишу це повідомлення зі сльозами на очах, з болем в душі, тому що не вдалося виправдати очікувань уболівальників. Я впевнений, що зовсім скоро „Альбасете“ повернеться до Сегунди”, — розповів Зозуля.

Деталі

Зозуля перейшов в “Альбасете” у вересні 2017 року через “Бетіс” в статусі вільного агенту. З того часу в складі команди він зіграв 142 матчі і забив 26 м’ячів.

У нинішньому сезоні 31-річний спортсмен відіграв за команду 37 матчів, забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.

Доповнення

У складі київського “Динамо” Зозуля ставав чемпіоном України (2008-09), володарем Суперкубку України. За “Дніпро” доходив до фіналу Ліги Європи (2014-15).