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Футбол: бывший нападающий сборной Украины покинул испанскую команду

Киев • УНН

 • 17665 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Украинский форвард “Альбасете” Роман Зозуля завершил выступления за клуб чемпионата Испании, передает УНН со ссылкой на сайт клуба и страницу спортсмена в Facebook.

Футбол: бывший нападающий сборной Украины покинул испанскую команду

Цитата

Решение игрок принял после вылета “Альбасете” с Сегунды. Уроженец Киева в своем Facebook заявил, что не оправдал ожиданий болельщиков, и попрощался с командой, персоналом и руководством клуба.

“Вот и заканчивается прекрасная история, которая длилась четыре замечательных года. Пишу это сообщение со слезами на глазах, с болью в душе, потому что не удалось оправдать ожиданий болельщиков. Я уверен, что совсем скоро „Альбасете“ вернется в Сегунду ”, - рассказал Зозуля.

Детали

Зозуля перешел в “Альбасете” в сентябре 2017 за “Бетис” в статусе свободного агента. С тех пор в составе команды он сыграл 142 матча и забил 26 мячей.

В нынешнем сезоне 31-летний спортсмен сыграл за команду 37 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Дополнение

В составе киевского “Динамо” Зозуля становился чемпионом Украины (2008-09), обладателем Суперкубка Украины. За “Днепр” доходил до финала Лиги Европы (2014-15).

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