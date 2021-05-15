Футбол: клуб Зінченка здобув перемогу у статусі чемпіона АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. ФК “Манчестер Сіті” обіграв “Ньюкасл” у результативній баталії 36-го туру Англійської Прем’єр-ліги, передає УНН з посиланням на сайти команд.
Деталі
Захисник “сорок” Крафт відкрив рахунок на 12-й хвилині зустрічі. Наприкінці тайму відбулися ще три голи. За гостей відзначилися Канселу і Ферран Торрес, а за господарів — Жоелінтон з пенальті (2:2).
Після відпочинку Ферран Торрес оформив хет-трик, у відповідь “Ньюкасл” забивав зусиллями Кіллока — 3:4.
Варто відзначити, що українець Олександр Зінченко не потрапив в заявку на гру. На рахунку українця залишилося 29 матчів і дві гольові передачі за “містян” у всіх турнірах.
Доповнення
“Манчестер Сіті” набрав 83 очки і ще минулого туру забезпечили собі дострокове чемпіонство.