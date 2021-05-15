Футбол: клуб Зінченка здобув перемогу у статусі чемпіона АПЛ

Деталі

Захисник “сорок” Крафт відкрив рахунок на 12-й хвилині зустрічі. Наприкінці тайму відбулися ще три голи. За гостей відзначилися Канселу і Ферран Торрес, а за господарів — Жоелінтон з пенальті (2:2).

Після відпочинку Ферран Торрес оформив хет-трик, у відповідь “Ньюкасл” забивав зусиллями Кіллока — 3:4.

Варто відзначити, що українець Олександр Зінченко не потрапив в заявку на гру. На рахунку українця залишилося 29 матчів і дві гольові передачі за “містян” у всіх турнірах.

Доповнення

“Манчестер Сіті” набрав 83 очки і ще минулого туру забезпечили собі дострокове чемпіонство.