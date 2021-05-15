Футбол: клуб Зинченка одержал победу в статусе чемпиона АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. ФК “Манчестер Сити” обыграл “Ньюкасл” в результативной баталии 36-го тура Английской Премьер-лиги, передает УНН со ссылкой на сайты команд.
Детали
Защитник “сорок” Крафт открыл счет на 12-й минуте встречи. В конце тайма состоялись еще три гола. За гостей отличились Канселу и Ферран Торрес, а хозяев — Жоелинтон с пенальти (2: 2).
После отдыха Ферран Торрес оформил хет-трик, в ответ “Ньюкасл” забивал усилиями Киллока — 3: 4.
Стоит отметить, что украинец Александр Зинченко не попал в заявку на игру. На счету Украинская осталось 29 матчей и две голевые передачи за “горожан” во всех турнирах.
Дополнение
“Манчестер Сити” набрал 83 очка и еще в прошлом туре обеспечили себе досрочное чемпионство.