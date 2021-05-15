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Футбол: клуб Зинченка одержал победу в статусе чемпиона АПЛ

Киев • УНН

 • 17852 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. ФК “Манчестер Сити” обыграл “Ньюкасл” в результативной баталии 36-го тура Английской Премьер-лиги, передает УНН со ссылкой на сайты команд.

Футбол: клуб Зинченка одержал победу в статусе чемпиона АПЛ

Детали

Защитник “сорок” Крафт открыл счет на 12-й минуте встречи. В конце тайма состоялись еще три гола. За гостей отличились Канселу и Ферран Торрес, а хозяев — Жоелинтон с пенальти (2: 2).

После отдыха Ферран Торрес оформил хет-трик, в ответ “Ньюкасл” забивал усилиями Киллока — 3: 4.

Стоит отметить, что украинец Александр Зинченко не попал в заявку на игру. На счету Украинская осталось 29 матчей и две голевые передачи за “горожан” во всех турнирах.

Дополнение

“Манчестер Сити” набрал 83 очка и еще в прошлом туре обеспечили себе досрочное чемпионство.

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