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ФСВП РФ визнає Сенцова громадянином України

ФСВП РФ визнає Сенцова громадянином України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Федеральна служба виконання покарань Росії визнає, що політв’язень Олег Сенцов є громадянином України. Громадянство засудженного за сфабрикованим звинуваченням режисера вказано в довідці, яку управління ФСВП по Ямало-Ненецькому округу видало консульству України в Єкатеринбурзі в січні цього року, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку адвоката Сенцова Дмитра Дінзе.

Фотокопію документа адвокат оприлюднив на своїй сторінці у Facebook увечері в неділю, 24 червня.

“Засуджений Сенцов О. Р. — громадянин Республіки Україна. Прибув етапом 09.10. 2017 року. В особовій справі паспорт ЄС 477125 виданий 12 листопада 1997 року”, — йдеться в довідці.

Таким чином, це спростовує твердження російської сторони про те, що Сенцов на момент засудження був громадянином РФ. Російський суд ігнорував заяви режисера, що він є громадянином лише однієї держави — України. Російська влада не пускала українського консула до Сенцова, мотивуючи відмову тим, що політв’язень нібито громадянин РФ.

Російська уповноважена з прав людини під час зустрічі з уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою назвала Сенцова, а також інших політв’язнів-кримчан “особами із неврегульованим правовим статусом”.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова повинні помилувати, і готовий особисто подати відповідне прохання.

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