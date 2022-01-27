ФСБ затримала трьох журналістів на кордоні з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Прикордонники ФСБ затримали у прикордонному селищі Куйбишеве у Ростовській області журналіста Znak.com Ігната Бакіна, фотографа “Блокнот-Ростов” Олександра Прохорцева та фрілансера Гліба Голода, передає УНН із посиланням на Znak.com.
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За даними джерела 161.ru у силових структурах, затриманих підозрюють у роботі у прикордонній зоні без спеціального пропуску.
Як пише "Дождь", юрист Олексій Прянішніков повідомив, що журналісти проводили фото- та відеозйомку в районі прикордонного селища Куйбишеве. Znak.com наголошує, що журналісти не перетинали кордон із Україною.
Журналістів відвели до будівлі місцевої прикордонної служби. Бакіна під час опитування запитували про діяльність редакції Znak.com загалом, а також про його кар'єру та особисте життя, повідомляє видання.
Гліб Голод повідомив, що група дійсно не мала дозволу на роботу в прикордонній зоні, стверджує 161.ru.
За даними порталу, журналістам загрожує адміністративний штраф до тисячі рублів за статтею 18.2 КоАП (порушення прикордонного режиму у прикордонній зоні).
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