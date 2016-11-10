ФСБ РФ заявами про затримання українських військових у Криму приховує власні репресії — розвідка

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21874 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 43785 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 66932 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 137495 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200667 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191004 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211649 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196906 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152294 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153075 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
95 %
751 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Ринок експорту в Україні продовжує зростати попри війну з рф - Свириденко

2 квітня, 15:37 • 23125 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54393 перегляди

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24309 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 25570 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33215 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479547 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316515 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378753 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490529 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734828 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123991 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183607 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126409 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161275 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184461 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

ФСБ РФ заявами про затримання українських військових у Криму приховує власні репресії — розвідка

ФСБ РФ заявами про затримання українських військових у Криму приховує власні репресії — розвідка

Київ • УНН

 • 7694 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. ФСБ РФ заявами про затримання в Криму українських розвідників приховує особисті репресії проти жителів півострову. Про це повідомляє прес-служба ГУ розвідки Міноборони України, передає УНН.

“Цей черговий фейк російських спецслужб, спрямований на приховування особистих репресивних дій проти мешканців півострову, а також з метою дискредитації України в очах міжнародної спільноти”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 листопада Федеральна служба безпеки РФ повідомила про затримання в Севастополі в анексованому Криму “членів диверсійно-терористичної групи української розвідки”.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони України спростували інформацію ФСБ РФ про те, що нібито на території Криму затримали українських військових.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$82,522.60
Золото
$3,187.84
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,795.92