ФСБ РФ заявами про затримання українських військових у Криму приховує власні репресії — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. ФСБ РФ заявами про затримання в Криму українських розвідників приховує особисті репресії проти жителів півострову. Про це повідомляє прес-служба ГУ розвідки Міноборони України, передає УНН.
“Цей черговий фейк російських спецслужб, спрямований на приховування особистих репресивних дій проти мешканців півострову, а також з метою дискредитації України в очах міжнародної спільноти”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 листопада Федеральна служба безпеки РФ повідомила про затримання в Севастополі в анексованому Криму “членів диверсійно-терористичної групи української розвідки”.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони України спростували інформацію ФСБ РФ про те, що нібито на території Криму затримали українських військових.