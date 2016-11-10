ФСБ РФ заявлениями о задержании украинских военных в Крыму скрывает собственные репрессии - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. ФСБ РФ заявлениями о задержании в Крыму украинских разведчиков скрывает собственные репрессии против жителей полуострова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ разведки Минобороны Украины, передает УНН.
"Этот очередной фейк российских спецслужб, направлен на сокрытие собственных репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Севастополе в аннексированном Крыму "членов диверсионно-террористической группы украинской разведки".
Как сообщал УНН, в Министерстве обороны Украины опровергли информацию ФСБ РФ о том, что якобы на территории Крыма задержали украинских военных.