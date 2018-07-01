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Free Sentsov: більше сотні людей вийшли на Майдан Незалежності підтримати Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. На Майдані Незалежності у Києві відбулася акція на підтримку Олега Сенцова, ув’язненого в Росії. Український режисер голодує вже 49-й день, передає кореспондент УНН.

Окрім людей, які цілеспрямовано прийшли на мітинг, до акції долучалися кияни, які проходили повз, та гості столиці. В руках люди тримали заздалегідь приготовані плакати з хештегом #SaveOlegSentsov (Врятуйте Олега Сенцова - ред.), який використовують користувачі соцмереж, аби привернути увагу світової спільноти до справи Сенцова.

Підтримати Сенцова також прийшли представники громадських організацій, ветерани АТО та народні депутати. Учасники заходу підкреслили, що важливим для України є не лише Олег Сенцов, але й безліч інших українців, незаконно утримуваних у РФ.

"Олег - один з незламних. І Олег заслуговує в першу чергу щоб його звідти врятувати, але там багато ще інших. І світ має знайти такий інструмент, аби Росія звільнила всіх і пішла геть з української землі", - заявив народний депутат, голова Меджлісу Рефат Чубаров.

Зокрема, на Майдані було встановлено сцену, звідки виступали учасники акції, а до аудіосистеми було увімкнено екран з трансляціями акцій Free Sentsov з інших міст України та країн світу.

Варто зазначити, що 1 липня підтримати українських політв’язнів також вийшли на вулиці США, Нідерландів, Австралії та інших країн світу.

Згодом, учасники акції автоколоною рушили до посольств європейських країн, де вимагали звернути увагу світових політиків на незаконні ув’язнення українців у РФ.

Як повідомялв УНН, на сьогоднішній день стан здоров’я українського режисера Олега Сенцова, який знаходиться у російській тюрмі, стабільний і без змін.

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