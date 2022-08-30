Франція та Німеччина запропонували план використовувати візи як "важіль" проти росії - FT

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Франко-німецька пропозиція напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС для обговорення можливої ​​заборони на в'їзд до блоку для російських туристів, з якою ознайомилася Financial Times, застерігає від «далекосяжних обмежень нашої візової політики», але стверджує, що блок повинен «уважно перевіряти заяви на отримання візи, подані російськими громадянами, на наявність потенційних ризиків для безпеки».

«Ми маємо подумати про розумні способи використання важливого важеля видачі віз до наших країн», — йдеться у неофіційному документі.

«Ми не повинні недооцінювати трансформаційну силу особистого життєвого досвіду в демократичних системах, особливо для майбутніх поколінь. Наша візова політика повинна відображати це і продовжувати дозволяти особисті контакти в ЄС з російськими громадянами, не пов’язаними з російським урядом», — сказано у документі.

Ця пропозиція суперечить більш далекосяжному підходу, якому віддають перевагу східні члени ЄС, такі як Польща та країни Балтії, які закликають до повної заборони на в'їзд російських туристів та мораторію на нові візи, пише видання.

Доповнення

Як перший крок міністри закордонних справ ЄС, які збираються у вівторок у Празі, повинні домовитися про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з росією, яка скасує преференційний режим для заявників на отримання візи та зробить дозволи на поїздки дорожчими та важчими для отримання, повідомляла FT у неділю.