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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Франция и Германия предложили план использовать визы как "рычаг" против россии - FT

Киев • УНН

 • 125023 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Согласно предложению Франции и Германии, Евросоюз должен и дальше разрешать россиянам въезжать в ЕС, но использовать «разумные способы» по предоставлению виз, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Франция и Германия предложили план использовать визы как "рычаг" против россии - FT

Детали

Франко-германское предложение накануне встречи министров иностранных дел ЕС для обсуждения возможного запрета на въезд в блок для российских туристов, с которым ознакомилась Financial Times, предостерегает от «далекоидущих ограничений нашей визовой политики», но утверждает, что блок должен «внимательно проверять заявления на получение визы, поданные российскими гражданами, на наличие потенциальных рисков для безопасности».

«Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз в наши страны», — говорится в неофициальном документе.

«Мы не должны недооценивать трансформационную силу личного жизненного опыта в демократических системах, особенно для будущих поколений. Наша визовая политика должна отражать это и продолжать разрешать личные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с российским правительством», — сказано в документе.

Это предложение противоречит более далекоидущему подходу, которому отдают предпочтение восточные члены ЕС, такие как Польша и страны Балтии, призывающие к полному запрету на въезд российских туристов и мораторию на новые визы, пишет издание.

Дополнение

Как первый шаг министры иностранных дел ЕС, которые собираются во вторник в Праге, должны договориться о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с россией, которое отменит преференциальный режим для заявителей на получение визы и сделает разрешения на поездки более дорогими и более тяжелыми для получения, сообщала FT в воскресенье.

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