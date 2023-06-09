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Франція переживає чергову літню посуху з обмеженнями на використання води

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Майже третина Європи наразі страждає від посухи, а 10% континенту вже перебувають у кризовій ситуації, за даними Європейської обсерваторії посухи. Така ж справа зараз і на півдні Франції, повідомляє euronews, передає УНН.

Франція переживає чергову літню посуху з обмеженнями на використання води

Деталі

У зв'язку з кризою, що склалася, префектура департаменту Гар запустила з травня найвищий рівень попередження про обмеження на воду.

"З початку року ми дуже хвилювалися, тому що з вересня у нас спостерігався дефіцит опадів, що становив приблизно 40-50%. Незважаючи на шторми, які були протягом останніх трьох тижнів, тривожна ситуація зберігається. Дощі, які йдуть у нас, не поповнюють запаси річок та рівень ґрунтових вод", - каже Себастьян Ферра, директор Управління територій та морів.

Зараз жителі районів, на які вплинула посуха, більше не мають права наповнювати басейни і повинні строго обмежувати полив своїх садів. Сільськогосподарський полив дозволено лише вночі, щоб уникнути евапотранспірації.

За словами Бенуа Трішо, мера Монклюса, одного з сіл, які постраждали від обмежень, така кліматична ситуація ненормальна: "У минулому були сильні посухи. Але зараз ми розуміємо, що температура стає все вищою і вищою, що це все більше і більше повторюється, і, перш за все, що рівень грунтових вод падає. Так що це реальність, ми усвідомлюємо це і розуміємо, що в майбутньому на нас чекають реальні зміни, тому ми намагаємося проводити якнайбільше спільної роботи, підвищуючи обізнаність людей”, - каже мер.

Доповнення

Литва і Польща страждають через посуху.

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