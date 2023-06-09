Франция переживает очередную летнюю засуху с ограничениями на использование воды

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 12137 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 54810 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 106680 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 106752 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 250308 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 129282 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 118905 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 362076 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83132 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135669 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
68%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 163882 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 120284 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 20018 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 100838 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 66179 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 250289 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 285667 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 362068 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 340492 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 388573 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 66556 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 101195 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 120660 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 164250 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 77516 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Франция переживает очередную летнюю засуху с ограничениями на использование воды

Киев • УНН

 • 280251 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Почти треть Европы сейчас страдает от засухи, а 10% континента уже находятся в кризисной ситуации, по данным Европейской обсерватории засухи. Так же обстоят дела сейчас и на юге Франции, сообщает euronews, передает УНН.

Франция переживает очередную летнюю засуху с ограничениями на использование воды

Детали

В связи со сложившимся кризисом, префектура департамента Гар запустила с мая самый высокий уровень предупреждения об ограничении на воду.

"С начала года мы очень волновались, потому что с сентября у нас наблюдался дефицит осадков, составлявший примерно 40-50%. Несмотря на штормы, которые были в течение последних трех недель, тревожная ситуация сохраняется. Дожди, которые идут у нас, не пополняют запасы рек и уровень грунтовых вод", - говорит Себастьян Ферра, директор Управления территорий и морей.

Сейчас жители районов, на которые повлияла засуха, больше не имеют права наполнять бассейны и должны строго ограничивать полив своих садов. Сельскохозяйственный полив разрешен только ночью, чтобы избежать эвапотранспирации.

По словам Бенуа Тришо, мэра Монклюса, одного из сел, пострадавших от ограничений, такая климатическая ситуация ненормальна: "В прошлом были сильные засухи. Но сейчас мы понимаем, что температура становится все выше и выше, что это все больше и больше повторяется, и, прежде всего, что уровень грунтовых вод падает. Так что это реальность, мы осознаем это и понимаем, что в будущем нас ждут реальные изменения, поэтому мы стараемся проводить как можно больше совместной работы, повышая осведомленность людей”, - говорит мэр.

Дополнение

Литва и Польша страдают из-за засухи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$62.37
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75