Франция переживает очередную летнюю засуху с ограничениями на использование воды

Детали

В связи со сложившимся кризисом, префектура департамента Гар запустила с мая самый высокий уровень предупреждения об ограничении на воду.

"С начала года мы очень волновались, потому что с сентября у нас наблюдался дефицит осадков, составлявший примерно 40-50%. Несмотря на штормы, которые были в течение последних трех недель, тревожная ситуация сохраняется. Дожди, которые идут у нас, не пополняют запасы рек и уровень грунтовых вод", - говорит Себастьян Ферра, директор Управления территорий и морей.

Сейчас жители районов, на которые повлияла засуха, больше не имеют права наполнять бассейны и должны строго ограничивать полив своих садов. Сельскохозяйственный полив разрешен только ночью, чтобы избежать эвапотранспирации.

По словам Бенуа Тришо, мэра Монклюса, одного из сел, пострадавших от ограничений, такая климатическая ситуация ненормальна: "В прошлом были сильные засухи. Но сейчас мы понимаем, что температура становится все выше и выше, что это все больше и больше повторяется, и, прежде всего, что уровень грунтовых вод падает. Так что это реальность, мы осознаем это и понимаем, что в будущем нас ждут реальные изменения, поэтому мы стараемся проводить как можно больше совместной работы, повышая осведомленность людей”, - говорит мэр.

Дополнение

Литва и Польша страдают из-за засухи.