Франція хоче, щоб Україна повернула Крим - CNN

Як повідомляється, заява прозвучала під час візиту лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва. У четвер джерело розмовляло з журналістами пулу, що подорожують із французькою делегацією.

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"Ми виступаємо за інтегральну перемогу з відновленням територіальної цілісності на всіх територіях, захоплених росіянами, включаючи Крим", - сказало французьке джерело.

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За його словами, після закінчення війни будуть потрібні переговори для визначення гарантій безпеки для України та відносин між Україною та НАТО, щоб "знати, як нам побудувати міцний мир".

"На кону стоїть безпека всіх нас", - сказали вони, додавши, що "військову перемогу України має визначити Зеленський".

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до Києва 16 червня. Також у Києві президент Румунії Клаус Йоганніс.