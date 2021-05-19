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The Guardian

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Франція, Єгипет та Йорданія проведуть переговори через конфлікт Ізраїлю та сектора Гази

Київ • УНН

 • 13364 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Франція, Єгипет і Йорданія закликають сторони палестино-ізраїльського конфлікту до негайного припинення вогню. Про це йдеться в спільній заяві трьох країн, поширеній в середу Єлисейським палацом, пише УНН.

Франція, Єгипет та Йорданія проведуть переговори через конфлікт Ізраїлю та сектора Гази

Деталі

“Президент Франції Емманюель Макрон, король Йорданії Абдалла II і президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі закликали сторони негайно домовитися про припинення вогню”, — наголошується в документі за підсумками переговорів. “Вони також вирішили працювати з міжнародними партнерами, у тому числі в Раді Безпеки ООН, для досягнення такого режиму”, — підкреслюється в заяві.

Учасники переговорів “висловили глибоке занепокоєння у зв’язку з триваючою ескалацією напруженості на Близькому Сході, яка вже привела до численних втрат серед мирного населення, в тому числі дітей”, йдеться в документі. На думку лідерів трьох країн, “необхідно звернутися до витоків палестино-ізраїльського конфлікту, почавши ефективні переговори щодо досягнення справедливого і міцного миру”. Вони вважають вирішення палестино-ізраїльського конфлікту на основі принципу двох держав “необхідною умовою для досягнення всеосяжного миру в регіоні”.

“Глави трьох країн закликали забезпечити повний і безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги в секторі Газа”, — наголошується в документі. “Разом з партнерами і в координації з ООН вони будуть працювати для забезпечення доставки необхідних партій гуманітарної допомоги, щоб полегшити ситуацію для населення Гази”, — підкреслюється в заяві.

Лідери “домовилися провести нову зустріч в цьому форматі в найближчі дні”.

Ситуація в секторі Гази:

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