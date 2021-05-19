Франция, Египет и Иордания проведут переговоры из-за конфликта Израиля и сектора Газа

Детали

“Президент Франции Эмманюэль Макрон, король Иордании Абдалла II и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвали стороны немедленно договориться о прекращении огня”, — отмечается в документе по итогам переговоров. “Они также решили работать с международными партнерами, в том числе в Совете Безопасности ООН, для достижения такого режима”, — подчеркивается в заявлении.

Участники переговоров “выразили глубокую озабоченность в связи с продолжающейся эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, которая уже привела к многочисленным потерям среди мирного населения, в том числе детей”, говорится в документе. По мнению лидеров трех стран, “необходимо обратиться к истокам палестино-израильского конфликта, начав эффективные переговоры по достижению справедливого и прочного мира”. Они считают решение палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств “необходимым условием для достижения всеобъемлющего мира в регионе”.

“Главы трех стран призвали обеспечить полный и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи в секторе Газа”, — отмечается в документе. “Вместе с партнерами и в координации с ООН они будут работать для обеспечения доставки необходимых партий гуманитарной помощи, чтобы облегчить ситуацию для населения Газы”, — подчеркивается в заявлении.

Лидеры “договорились провести новую встречу в этом формате в ближайшие дни”.

Ситуация в секторе Газы: