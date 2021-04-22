Фракція не маршрутка: Бужанський розкритикував Шевченка за прохання виключити його з рядів "слуг"

Цитата

"Вибачте, але фракція, це не маршрутка, в якій можна попросити передати пасажиру квиток. Якщо депутат, а особливо мажоритарник, не хоче бути членом фракції, він з неї виходить. І продовжує працювати в парламенті, як позафракційний. Якщо фракція не хоче бачити депутата в своїх рядах, вона його виключає. Але ось з боку депутата просити фракцію виключити його, це вже трохи перебір", - написав Бужанський у Telegram.

Хочеш працювати, працюй, ні - йди сам, але не вішай це на фракцію, резюмував нардеп.

Додамо

Сьогодні народний депутат від “Слуги народу” Євген Шевченко, який цього тижня в Мінську зустрічався з нелегітимним президентом Білорусі, очікує, що його виженуть з фракції.

“Сьогодні на фракції були обговорення з приводу мене. Я так розумію, тепер будуть голосування письмові, будуть роздані анкети — подивимося, які будуть результати. Я очікую, що мене з фракції виженуть, і за це подякую своїй фракції і піду в свій відкритий політичний шлях і буду створювати свій політичний проект”, — заявив Шевченко.

На цю заяву вже відповів перший заступник голови фракції Олександ Корнієнко, який зазначив - "думаю, треба відпускати людей, які хочуть йти у вільне плавання".

Що було

Депутат фракції “Слуга народу”, Євгеній Шевченко, провів особисту зустріч з Олександром Лукашенком.

Варто зазначити, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.



А от Шевченко на зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком заявив, що 36% українського населення хотіли би бачити Лукашенка своїм президентом.