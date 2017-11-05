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Форвард збірної України дебютував у Лізі розвитку НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Український легкий форвард фарм-клубу “Клівленд Кавальєрс” — “Кантон Чардж”, Максим Пустозвонов провів перший матч в G-лізі НБА (Ліга розвитку), повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

У складі фарм-клубу “Клівленда” наш співвітчизник відіграв 27 хвилин проти “Грінсборо” — 88:123. Українець за ігровий час набрав 7 очок (2/3 двоочкових, 1/4 триочкових), 1 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення.

Варто відзначити, що у складі команди Пустозвонова найбільш результативним став чемпіон НБА центровий Кендрік Перкінс — 15 очок.

Нагадаємо, що влітку Пустозвонова під 17 номером задрафтував “Мемфіс Хасл”, але потім “Кантон Чардж” виміняв українця.

Українські Національні Новини

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