Форвард збірної України дебютував у Лізі розвитку НБА

У складі фарм-клубу “Клівленда” наш співвітчизник відіграв 27 хвилин проти “Грінсборо” — 88:123. Українець за ігровий час набрав 7 очок (2/3 двоочкових, 1/4 триочкових), 1 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення.

Варто відзначити, що у складі команди Пустозвонова найбільш результативним став чемпіон НБА центровий Кендрік Перкінс — 15 очок.

Нагадаємо, що влітку Пустозвонова під 17 номером задрафтував “Мемфіс Хасл”, але потім “Кантон Чардж” виміняв українця.