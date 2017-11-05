Форвард сборной Украины дебютировал в Лиге развития НБА

В составе фарм-клуба “Кливленда” наш соотечественник сыграл 27 минут против “Гринсборо” — 88 123. Украинец за игровое время набрал 7 очков (2/3 двухочковых, 1/4 трехочковых), 1 подбор, 1 передачу, 1 перехват.

Стоит отметить, что в составе команды Пустозвонова наиболее результативным стал чемпион НБА центровой Кендрик Перкинс — 15 очков.

Напомним, что летом Пустозвонова под 17 номером задрафтовал “Мемфис Хаслах” , но потом “Кантон Чарджуй” выменял украинца.