Форвард "Шахтаря" продовжить кар'єру в чемпіонаті Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Грузинський нападник Георгій Арабідзе змінив “Шахтар” на португальський ФК “Насьональ”, передає УНН з посиланням на сайт португальської команди.
Угода між сторонами розрахована на чотири роки.
Уродженець тбіліського “Локомотива” у 2015 році перейшов в “Шахтар”, але пробитися на постійній основі в перший склад “гірників” не зумів. Більшість часу Арабідзе проводив у стані молодіжної команди “помаранчево-чорних”. В його активі три гри в УПЛ сезону 2017/18 років (1 асист).
Примітно, що грузинського гравця нещодавно став претендентом на престижну нагороду найкращому молодому футболісту Європи — “Golden Boy 2018”.
Додамо також, “Насьональ” у минулому сезоні виступав у другій за силою лізі Португалії в якій став переможцем. Команда підвищилася та боротиметься в елітному чемпіонату країни.