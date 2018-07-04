Форвард "Шахтера" продолжит карьеру в чемпионате Португалии

Соглашение между сторонами рассчитано на четыре года.

Уроженец тбилисского “Локомотива” в 2015 году перешел в “Шахтер”, но пробиться на постоянной основе в первый состав “горняков” не сумел. Большинство времени Арабидзе проводил в состоянии молодежной команды “оранжево-черных”. В его активе три игры в УПЛ сезона 2017/18 годов (1 ассист).

Примечательно, что грузинского игрока недавно стал претендентом на престижную награду лучшему молодому футболисту Европы — “Golden Boy 2018”.

Добавим также, “Насьональ” в прошлом сезоне выступал во второй по силе лиге Португалии в которой стал победителем. Команда повысилась и бороться в элитном чемпионата страны.