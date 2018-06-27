Форвард Мілевський провів результативну гру в чемпіонаті Білорусії

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Екс-нападник київського “Динамо” Артем Мілевський оформив три результативні дії у поєдинку за ФК “Динамо-Брест”, передає УНН з посиланням на сайт команди.

Українець вийшов на поле з перших хвилин домашньої зустрічі внутрішнього чемпіонату проти “Городеї” і відіграв повний поєдинок.

Спочатку Мілевський допоміг відзначитися Осучукву в епізоді з першим голом. А в середині другого тайму нападник вже відзначився сам, майстерно обігравши воротаря. До кінця гри він також віддав що один асист. Матч закінчився впевненою звитягою 5:2.

Наразі “Динамо-Брест” з 19 очками займає 8-й рядок і відстає від трійки лідерів на 8 очок.

Зазначимо, що у новому сезоні Мілевський провів 12 матчів, забив 3 голи і зробив 5 результативних передач.

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