Форвард Мілевський провів результативну гру в чемпіонаті Білорусії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Екс-нападник київського “Динамо” Артем Мілевський оформив три результативні дії у поєдинку за ФК “Динамо-Брест”, передає УНН з посиланням на сайт команди.
Українець вийшов на поле з перших хвилин домашньої зустрічі внутрішнього чемпіонату проти “Городеї” і відіграв повний поєдинок.
Спочатку Мілевський допоміг відзначитися Осучукву в епізоді з першим голом. А в середині другого тайму нападник вже відзначився сам, майстерно обігравши воротаря. До кінця гри він також віддав що один асист. Матч закінчився впевненою звитягою 5:2.
Наразі “Динамо-Брест” з 19 очками займає 8-й рядок і відстає від трійки лідерів на 8 очок.
Зазначимо, що у новому сезоні Мілевський провів 12 матчів, забив 3 голи і зробив 5 результативних передач.