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Forbes: українська армія знищила військової техніки РФ на 5 мільярдів доларів

Forbes: українська армія знищила військової техніки РФ на 5 мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 90668 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Видання Forbes оцінило вартість втраченої РФ техніки у війні з Україною у понад 5,1 мільярдів доларів, повідомляє УНН з посиланням на Forbes.

Деталі 

З початку війни українська армія знищила 2593 одиниці ворожої техніки. Серед неї 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1205 бойових броньованих машин (ББМ). Forbes оцінює вартість усієї втраченої РФ техніки у війні з Україною у понад 5,1 млрд дол. 

47% загальних втрат у грошовому вимірі припало на літаки та гвинтокрили, 29% – на танки, 14% – на бойові броньовані машини. Зокрема, зруйновані танки коштували Росії 1,5 млрд дол, а ББМ – 0,7 млрд дол, літаки та гелікоптери разом – 2,4 млрд дол.

Поки невідомі марки усіх збитих літаків. Серед тих, які використовує РФ, Су-25 за 11 млн дол, Су-30 – 33 млн дол, Су-34 – 36 млн дол.

Збройні Сили України також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Васильковом і під Кропивницьким. Вартість кожного по 86 млн дол.

Зазначається, що найбільші денні втрати ворог поніс 25 лютого, найменші – 2 березня.

Нагадаємо 

Від початку війни, яку розпочала РФ в Україні, кількість втрат противника становить понад 12 тисяч осіб.

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