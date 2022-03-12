Forbes: украинская армия уничтожила военной техники РФ на 5 миллиардов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Издание Forbes оценило стоимость потерянной РФ техники в войне с Украиной более чем в 5,1 миллиардов долларов, сообщает УНН со ссылкой на Forbes.
Детали
С начала войны украинская армия уничтожила 2593 единицы вражеской техники. Среди нее 58 самолетов, 83 вертолета, 363 танка и 1205 боевых бронированных машин (ББМ). Forbes оценивает стоимость всей потерянной РФ техники в войне с Украиной более чем в 5,1 млрд долл.
47% общих потерь в денежном выражении пришлось на самолеты и вертолеты, 29% - на танки, 14% - на боевые бронированные машины. В частности, разрушенные танки стоили России 1,5 млрд долл, а ББМ - 0,7 млрд долл, самолеты и вертолеты вместе - 2,4 млрд долл.
Пока неизвестны марки всех сбитых самолетов. Среди тех, которые использует РФ, Су-25 за 11 млн долл, Су-30 - 33 млн долл, Су-34 - 36 млн долл.
Вооруженные Силы Украины также сбили два больших десантных самолета Ил-76 под Васильковом и под Кропивницким. Стоимость каждого по 86 млн долл.
Отмечается, что наибольшие дневные потери враг понес 25 февраля, наименьшие - 2 марта.
Напомним
С начала войны, которую начала РФ в Украине, количество потерь противника составляет более 12 тысяч человек.