Фонд Вадима Столара запустив проєкт для підтримки жінок у воєнний час

ukenru
29 березня, 17:57 • 103330 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 120474 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 120207 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 158654 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 134683 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130546 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143013 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145437 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387358 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172417 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

29 березня, 20:47 • 19935 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 12680 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 10553 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 18047 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 17285 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 236273 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 387356 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442155 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450460 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359818 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 120466 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131514 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125657 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99844 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108569 перегляди
Актуальне
Фонд Вадима Столара запустив проєкт для підтримки жінок у воєнний час

Фонд Вадима Столара запустив проєкт для підтримки жінок у воєнний час

Київ • УНН

 • 25011 перегляди

Фонд Вадима Столара запустив проект "Жіночна Я", покликаний підтримати жінок під час війни.

Фонд Вадима Столара запустив проєкт "ЖіночнаЯ", спрямований на підтримку жінок у важкі воєнні часи. Перша зустріч у межах клубу відбудеться вже цієї суботи, йдеться на сайті організації, передає УНН.

"У проміжках між обстрілами та роботою, вихованням дітей, турботою про ближніх та буденними справами наші жінки часто забувають про себе. Проте важливо піклуватись та відновлювати себе попри все, дбати про себе заради нашого майбутнього. Щоб згуртуватися на цьому шляху, ми анонсуємо початок зустрічей у жіночому клубі під назвою "ЖіночнаЯ", де професійні експерти з жіночності під час живого спілкування допомагатимуть розбиратися з тим, як треба піклуватись про себе, про час, який жінки мають приділяти саме собі навіть під час війни. Крім того, наші зустрічі дозволять жінкам розширити коло знайомств та знайти подруг для душі", – розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Image

У повідомленні вказано, що учасницями жіночого клубу пропонується стати жінкам, які були змушені покинути власні домівки, або залишилися без житла внаслідок воєнних дій, тим, хто втратив коханого на війні, а також дружинам військовослужбовців. А його перша зустріч відбудеться вже найближчої суботи.

Задля визначення напрямів, які цікавлять жінок найбільше, організатори клубу провели в соцмережах Фонду опитування, де пропонувалося вибрати з наступних варіантів:

  • жіноче здоров'я, правильне харчування та догляд за собою;
  • психологічна підтримка, практики, терапія;
  • мейкап, вміння підібрати одяг, самопрезентація;
  • впевненість в собі, вимова, ораторське мистецтво;
  • комп'ютерна грамотність, створення резюме, пошук роботи.
Image

За результатами опитування будуть встановлені пріоритетні теми для майбутніх зустрічей клубу.

"Надважливо піклуватися про свій внутрішній світ. Про красу своєї душі. Адже краса жінки йде зсередини, і жодна зовнішня краса не може бути повною, якщо вона не оживлена красою внутрішньою. Ваша жіночність, краса – це ваше самовідчуття, і воно відбивається у ваших очах", – запевняє лекторка заходу Наталія Сухомлин – аналітичний психолог, сертифікований спеціаліст по роботі з МАК (метафоричними асоціативними картами), сертифікований член міжнародної професійної асоціації "Гільдія інтегративної психології" і "Національної психологічної асоціації".

Image

Перша зустріч клубу відбудеться 20 січня. Охочим взяти участь пропонуємо заповнити форму за посиланням: https://forms.gle/MBa1npSvgCMuu4wS9

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,955.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,838.83