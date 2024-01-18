Фонд Вадима Столара запустил проект для поддержки женщин в военное время
Киев • УНН
Фонд Вадима Столара запустил проект "ЖіночнаЯ", призванный поддержать женщин во время войны.
Фонд Вадима Столара запустил проект "ЖіночнаЯ", направленный на поддержку женщин в тяжелые военные времена. Первая встреча в рамках клуба состоится уже в эту субботу, говорится на сайте организации, передает УНН.
"В промежутках между обстрелами и работой, воспитанием детей, заботой о ближних и будничными делами наши женщины часто забывают о себе. Однако важно заботиться и восстанавливать себя несмотря ни на что, заботиться о себе ради нашего будущего. Чтобы сплотиться на этом пути, мы анонсируем начало встреч в женском клубе под названием "ЖіночнаЯ", где профессиональные эксперты по женственности во время живого общения будут помогать разбираться с тем, как надо заботиться о себе, о времени, которое женщины должны уделять именно себе даже во время войны. Кроме того, наши встречи позволят женщинам расширить круг знакомств и найти подруг для души", - рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.
В сообщении указано, что участницами женского клуба предлагается стать женщинам, которые были вынуждены покинуть собственные дома, или остались без жилья в результате военных действий, тем, кто потерял любимого на войне, а также женам военнослужащих. А его первая встреча состоится уже в ближайшую субботу.
Для определения направлений, которые интересуют женщин больше всего, организаторы клуба провели в соцсетях Фонда опрос, где предлагалось выбрать из следующих вариантов:
- женское здоровье, правильное питание и уход за собой;
- психологическая поддержка, практики, терапия;
- макияж, умение подобрать одежду, самопрезентация;
- уверенность в себе, произношение, ораторское искусство;
- компьютерная грамотность, создание резюме, поиск работы.
По результатам опроса будут установлены приоритетные темы для будущих встреч клуба.
"Сверхважно заботиться о своем внутреннем мире. О красоте своей души. Ведь красота женщины идет изнутри, и ни одна внешняя красота не может быть полной, если она не оживлена красотой внутренней. Ваша женственность, красота - это ваше самоощущение, и оно отражается в ваших глазах", - уверяет лектор мероприятия Наталья Сухомлин - аналитический психолог, сертифицированный специалист по работе с МАК (метафорическими ассоциативными картами), сертифицированный член международной профессиональной ассоциации "Гильдия интегративной психологии" и "Национальной психологической ассоциации".
Первая встреча клуба состоится 20 января. Желающим принять участие предлагаем заполнить форму по ссылке: https://forms.gle/MBa1npSvgCMuu4wS9
Фонд Вадима Столара запустил проект для поддержки женщин в военное время
Фонд Вадима Столара запустил проект "ЖіночнаЯ", призванный поддержать женщин во время войны.
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