Флот Військово-морських сил ЗСУ отримає два буксирних судна від "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Правління НАК "Нафтогаз України" ухвалило рішення передасть до флоту Військово-морських сил Збройних сил України два буксири-швартувальники. Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна", пише УНН.
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“Укртранснафта, що є частиною Групи Нафтогаз, передасть до флоту Військово-Морських Сил Збройних Сил України два буксири-швартувальники.
До початку повномасштабного вторгнення маневрені буксири «Львів» та «Укртранснафта» задіювали під час швартовки танкерів із нафтою на Морському нафтовому терміналі «Піденний»”, - йдеться у повідомленні.
Буксири не постраждали після початку повномасштабного вторгнення рф. Наразі вони перебувають на плаву та укомплектовані необхідним обладнанням.
Зокрема, їх можна використовувати для введення великогабаритних суден у порт і виведення з нього, для швартування та відшвартування суден, для здійснення кантування суден, буксирування портових барж та інших плавучих об'єктів.
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