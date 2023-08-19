Флот Военно-морских сил ВСУ получит два буксирных судна от "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Правление НАК "Нафтогаз Украины" приняло решение передать во флот Военно-морских сил Вооруженных сил Украины два буксира-швартовщика. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", пишет УНН.
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“Укртранснафта, являющаяся частью Группы Нафтогаз, передаст во флот Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины два буксира-швартовщика.
До начала полномасштабного вторжения маневренные буксиры «Львов» и «Укртранснафта» задействовали во время швартовки танкеров с нефтью на Морском нефтяном терминале «Пиденный»”, - говорится в сообщении.
Буксиры не пострадали после начала полномасштабного вторжения РФ. Сейчас они находятся на плаву и укомплектованы необходимым оборудованием.
В частности, их можно использовать для ввода крупногабаритных судов в порт и вывода из него, для швартовки и отшвартовки судов, для осуществления кантования судов, буксировки портовых барж и других плавучих объектов.
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