Малюк уперше у деталях розповів, як підривали Кримський міст

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Як повідомляється, для того, щоб непомітно довезти 21 тонну в тротиловому еквіваленті до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Рулони такої плівки, за легендою спецоперації, і мала офіційно перевозити вантажівка.

У Службі безпеки навіть оприлюднили унікальні фото підготовки до підриву Кримського моста. Як розповів Василь Малюк в інтерв’ю журналу NV, працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.

Фото надали джерела в СБУ

Окрім того, СБУ «обійшла» спеціальні глушилки на Кримському мосту, які збивають GPS-координати. Тож 8 жовтня 2022‑го вантаж «плівки» злетів у повітря на середині мосту.

«Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки росіян!», - розповів голова СБУ.

Малюк також зазначив, що в організації другої атаки на Кримський міст в липні 2023 року велику ролі зіграв офіцер на позивний «Хантер». Він доклав багато зусиль для створення морських дронів, які й підірвали один із символів путінського режиму. Кількість вибухівки на дронах довели до 850 кг гексогену. Також модернізували систему управління безпілотниками, отримавши якісно новий зразок надводного «месника». Дистанційно керовані плавзасоби-камікадзе, зроблені з унікального матеріалу, непомітного для ворожих РЛС. Їх конструкція передбачала три види управління і самознищення в разі необхідності.

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«Це було непередаване відчуття. Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезною», — розповів Малюк, який особисто розробляв та контролював проведення цієї спецоперацї.

Голова СБУ наголосив, що Кримський міст — це законна мета для України і що Женевські конвенції, які регламентують правила ведення воєн, не містять заборони атакувати такого роду об’єкти.

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