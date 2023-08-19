Малюк впервые в деталях рассказал, как взрывали Крымский мост

Детали

Как сообщается, для того, чтобы незаметно довезти 21 тонну в тротиловом эквиваленте до моста, сотрудники СБУ обмотали взрывчатку упаковочной пленкой. Рулоны такой пленки, по легенде спецоперации, и должен был официально перевозить грузовик.

В Службе безопасности даже обнародовали уникальные фото подготовки к подрыву Крымского моста. Как рассказал Василий Малюк в интервью журналу NV, сотрудники СБУ специально подобрали такую толщину пленки, чтобы сканеры на пунктах пропуска не заметили взрывчатку.

Фото предоставили источники в СБУ

Кроме того, СБУ «обошла» специальные глушилки на Крымском мосту, которые сбивают GPS-координаты. Поэтому 8 октября 2022-го груз «пленки» взлетел в воздух на середине моста.

«Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько россиян!», - рассказал глава СБУ.

Малюк также отметил, что в организации второй атаки на Крымский мост в июле 2023 года большую роли сыграл офицер с позывным «Хантер». Он приложил много усилий для создания морских дронов, которые и взорвали один из символов путинского режима. Количество взрывчатки на дронах довели до 850 кг гексогена. Также модернизировали систему управления беспилотниками, получив качественно новый образец надводного «мстителя». Дистанционно управляемые плавсредства-камикадзе, сделанные из уникального материала, незаметного для вражеских РЛС. Их конструкция предусматривала три вида управления и самоуничтожение в случае необходимости.

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«Это было непередаваемое ощущение. Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным», - рассказал Малюк, который лично разрабатывал и контролировал проведение этой спецоперации.

Глава СБУ подчеркнул, что Крымский мост - это законная цель для Украины, и что Женевские конвенции, регламентирующие правила ведения войн, не содержат запрета атаковать такого рода объекты.

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