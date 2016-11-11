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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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ФК “Ворскла” зіграє у товариському матчі з чемпіоном Полтавщини

ФК “Ворскла” зіграє у товариському матчі з чемпіоном Полтавщини

Київ • УНН

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ПОЛТАВА-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Товариська гра, якою тренерський штаб “Ворскли” вирішив заповнити паузу в чемпіонаті, проходитиме на зачиненій території заміської навчально-тренувальної бази полтавців завтра, 12 листопада. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі клубу.

Суперником “Ворскли” стане представник чемпіонату Полтавщини — футбольний клуб “Динамо” з Решетилівки.

Варто сказати, що у складі майбутнього спаринг-партнера команди Василя Сачка виступають чимало виконавців, чия доля в різні часи так чи інакше була пов’язана з “Ворсклою”. Зокрема, Олександр Мелащенко, Олег Краснопьоров, Петро та Олексій Ротані, Анатолій Подробаха та інші.

Товариську гру, якщо в плани не втрутиться погода, намітили на 12:00 в суботу.

Як повідомляв УНН, ФК "Карпати" розгромив один із найтитулованіших клубів Польщі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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