ФК “Ворскла” зіграє у товариському матчі з чемпіоном Полтавщини
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Товариська гра, якою тренерський штаб “Ворскли” вирішив заповнити паузу в чемпіонаті, проходитиме на зачиненій території заміської навчально-тренувальної бази полтавців завтра, 12 листопада. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі клубу.
Суперником “Ворскли” стане представник чемпіонату Полтавщини — футбольний клуб “Динамо” з Решетилівки.
Варто сказати, що у складі майбутнього спаринг-партнера команди Василя Сачка виступають чимало виконавців, чия доля в різні часи так чи інакше була пов’язана з “Ворсклою”. Зокрема, Олександр Мелащенко, Олег Краснопьоров, Петро та Олексій Ротані, Анатолій Подробаха та інші.
Товариську гру, якщо в плани не втрутиться погода, намітили на 12:00 в суботу.
Як повідомляв УНН, ФК "Карпати" розгромив один із найтитулованіших клубів Польщі.