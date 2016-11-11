ФК "Ворскла" сыграет в товарищеском матче с чемпионом Полтавской области
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Товарищеский матч, которым тренерский штаб "Ворсклы" решил заполнить паузу в чемпионате, будет проходить на закрытой территории загородной учебно-тренировочной базы полтавчан завтра, 12 ноября. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе клуба.
Соперником "Ворсклы" станет представитель чемпионата Полтавской области - футбольный клуб "Динамо" из Воронежа.
Стоит сказать, что в составе будущего спарринг-партнера команды Василия Сачко выступают немало исполнителей, чья судьба в разные времена так или иначе была связана с "Ворсклой". В частности, Александр Мелащенко, Олег Красноперов, Петр и Алексей Ротань, Анатолий Подробаха и другие.
Товарищескую игру, если в планы не вмешается погода, наметили на 12:00 в субботу.
Как сообщал УНН, ФК "Карпаты" разгромил один из самых титулованных клубов Польши.