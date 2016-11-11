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15 марта, 19:03 • 109632 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151000 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127955 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121179 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107249 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102641 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97671 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127606 просмотра

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14 марта, 19:57 • 128997 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127491 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ФК "Ворскла" сыграет в товарищеском матче с чемпионом Полтавской области

ФК "Ворскла" сыграет в товарищеском матче с чемпионом Полтавской области

Киев • УНН

 • 7872 просмотра

ПОЛТАВА-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Товарищеский матч, которым тренерский штаб "Ворсклы" решил заполнить паузу в чемпионате, будет проходить на закрытой территории загородной учебно-тренировочной базы полтавчан завтра, 12 ноября. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе клуба.

Соперником "Ворсклы" станет представитель чемпионата Полтавской области - футбольный клуб "Динамо" из Воронежа.

Стоит сказать, что в составе будущего спарринг-партнера команды Василия Сачко выступают немало исполнителей, чья судьба в разные времена так или иначе была связана с "Ворсклой". В частности, Александр Мелащенко, Олег Красноперов, Петр и Алексей Ротань, Анатолий Подробаха и другие.

Товарищескую игру, если в планы не вмешается погода, наметили на 12:00 в субботу.

Как сообщал УНН, ФК "Карпаты" разгромил один из самых титулованных клубов Польши.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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