ФК “Реал” оформив трансфер молодого французького таланту

Деталі

18-річний півзахисник підписав з “Лос Бланкос” шестирічний контракт — до 30 червня 2027 року.

За даними авторитетного італійського журналіста Фабріціо Романо, “білі” заплатять “Ренну” 31 млн. євро (гарантовано), а при певних умовах сума трансферу може сягнути 40 млн. євро.

Зауважимо, що футболіст є вихованцем “Ренна”. За головну команду “чорно-червоних” він виступав з 2019 року. У минулому сезоні хавбек провів 35 матчів в Лізі 1, забивши один гол і віддавши два ассисти.

Доповнення

Трансферна вартість молодого таланту за даними Transfermrakt сягає 55 млн. євро.