ФК “Реал” оформив трансфер молодого французького таланту

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17 березня, 19:38 • 99336 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 123204 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 155171 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 154418 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162392 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179340 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159400 перегляди

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15 березня, 19:03 • 176133 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Іспанський гранд мадридський “Реал” оголосив про досягнення домовленості із французьким клубом “Ренн” про перехід молодого таланту Едуарду Камавінгі, повідомляє УНН.

Деталі

18-річний півзахисник підписав з “Лос Бланкос” шестирічний контракт — до 30 червня 2027 року.

За даними авторитетного італійського журналіста Фабріціо Романо, “білі” заплатять “Ренну” 31 млн. євро (гарантовано), а при певних умовах сума трансферу може сягнути 40 млн. євро.

Зауважимо, що футболіст є вихованцем “Ренна”. За головну команду “чорно-червоних” він виступав з 2019 року. У минулому сезоні хавбек провів 35 матчів в Лізі 1, забивши один гол і віддавши два ассисти.

Доповнення

Трансферна вартість молодого таланту за даними Transfermrakt сягає 55 млн. євро.

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