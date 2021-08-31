ФК "Реал" оформил трансфер молодого французского таланта
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Испанский гранд мадридский “Реал” объявил о достижении договоренности с французским клубом “Ренн” о переходе молодого таланта Эдуарду Камавинги, сообщает УНН.
Детали
18-летний полузащитник подписал с “Лос Бланкос” шестилетний контракт — до 30 июня 2027.
По данным авторитетного итальянского журналиста Фабрицио Романо, “белые” заплатят “Ренн” 31 млн. Евро (гарантировано), а при определенных условиях сумма трансфера может составить 40 млн. Евро.
Заметим, что футболист является воспитанником “Ренна”. За главную команду “черно-красных” он выступал с 2019 года. В прошлом сезоне хавбек провел 35 матчей в Лиге 1, забив один гол и отдав два ассиста.
Дополнение
Трансферная стоимость молодого таланта по данным Transfermrakt достигает 55 млн. евро.